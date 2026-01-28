JuveNews.eu
Pubblicità

PRIMAVERA| Adam Sosna va in prestito alla Reggiana

Lorenzo Focolari – 28 Gennaio, 13:54

Adam Sosna

Adam Sosna si trasferisce in prestito alla Reggiana. Leggiamo il comunicato della Juventus.

La Juventus, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, ha ufficializzato la cessione temporanea di Adam Sosna alla Reggiana:

È ufficiale il prestito di Adam Sosna alla Reggiana, fino al termine della stagione 2025/2026.

Cessione temporanea, dunque, al club emiliano per il classe 2007 ceco che è arrivato in bianconero nel 2023 per vestire la maglia della formazione Under 17 del Club, con la quale si è messo in mostra a suon di reti.

Dieci, poi, le gare giocate in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni, dove Adam ha messo a segno una rete, in UEFA Youth League, contro il Bodo/Glimt.

Ora è pronto ad affrontare questa nuova sfida. 

Buona fortuna!”