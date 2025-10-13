PRIMAVERA 1| ANTICIPI E POSTICIPI DALLA 13° ALLA 17° GIORNATA

La Lega Serie A, tramite comunicato ufficiale n° 55, ha reso note le date e gli orari di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1. Di seguito l’elenco dei match che riguarderanno i ragazzi allenati dal mister Simone Padoin:
13ª giornata: Cagliari-Juventus | Domenica 30 novembre 2025 alle ore 11:00
14ª giornata: Juventus-Torino | Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 11:00
15ª giornata: Verona-Juventus | Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 10:45
16ª giornata: Juventus-Cesena | Giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 14:00
17ª giornata: Atalanta-Juventus | Lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 13:00