Pari combattuto al Tre Fontane

Allo stadio Stadio Tre Fontane finisce 1-1 tra AS Roma e Juventus. I bianconeri passano dopo meno di un minuto con Leone, ma al 20’ la Roma ristabilisce l’equilibrio con il rigore trasformato da Arena.

Il racconto del match

L’avvio della squadra di Simone Padoin è fulminante: al 1’ Leone finalizza un cross di Makiobo controllando con freddezza e battendo Zelezny per lo 0-1. La pressione juventina continua e al 6’ Durmisi sfiora il raddoppio di testa, colpendo l’esterno della rete dopo un’incertezza del portiere giallorosso. La reazione dei padroni di casa arriva dopo il 10’: è bravo Radu a distendersi su Della Rocca, ripetendosi poco dopo con un’uscita coraggiosa su Nardin. Al 20’ l’episodio che cambia l’inerzia: un contatto tra Makiobo e Lulli porta al rigore, trasformato centralmente da Arena per l’1-1. Nel finale di primo tempo i bianconeri restano pericolosi prima con una conclusione di Leone murata da Seck e poi con un tentativo dalla distanza di Merola che termina sul fondo. La Roma risponde con Cama che serve Della Rocca, ma il colpo di testa termina alto.

Nella ripresa la Roma alza il baricentro, ma la Juventus resta compatta. Poco dopo l’ora di gioco è ancora Radu protagonista con un riflesso decisivo dopo un’incertezza in uscita. Al 65’ arrivano i cambi: dentro Keutgen, Elimoghale e Bellino. Proprio Elimoghale costruisce una buona ripartenza culminata in un cross pericoloso che però non trova deviazioni. Nel finale è la Juventus a sfiorare il colpo: all’88’ Verde lascia partire un destro potente che costringe Zelezny al miracolo. Sul corner successivo è Montero a colpire al volo, ma la conclusione termina di poco sopra la traversa.

Al triplice fischio, un punto a testa al Tre Fontane.