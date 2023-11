Prandelli: “Per Vlahovic e Chiesa non sarà facile al Franchi…”

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Sarà dura per la squadra di Allegri e per Vlahovic e Chiesa ancora di più. Dusan e Federico sono della Juve e sono ex: avranno bisogno dei tappi alle orecchie per non farsi influenzare dai fischi del Franchi.