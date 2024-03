Porrini: “Mi aspettavo di più dalla Juventus. Deluso da Milik”

Intervistato per Tuttosport, Sergio Porrini ha parlato della stagione della Juventus . Ecco le sue parole: "La Juve in un mese ha perso credibilità e solidità. Mi aspettavo di più dai bianconeri. Vero che l’ Inter in assoluto era la più forte sulla carta e l’hanno poi confermato sul campo. I nerazzurri fanno veramente un gran bel calcio; mentre le altre giocano a ciapa-no. Juve , Milan e il Napoli hanno bucato troppe gare. Per questo il campionato è già finito a marzo. Tornando alla Juve : quando indossi quella maglia, devi andare oltre le aspettative. Non puoi accontentarti di un piazzamento tra le prime quattro".

Sull'impegno contro l'Atalanta ha aggiunto: "Oggi Vlahovic mancherà tantissimo alla Juventus. Dusan dopo un primo anno e mezzo difficile era finalmente tornato quello della Fiorentina; mentre Milik non segna da 5 mesi in Serie A. Il polacco mi ha un po’ deluso: quest’anno non ha lasciato il segno. Sicuramente ha bisogno di giocare e avere continuità per la sua struttura fisica, ma in un grande club come la Juve devi farti trovare pronto anche se giochi poco. Il suo contributo è stato minimo finora".