Pontedera-Juve NG 1-0, Mirko Conte: “Il pari sarebbe stato più giusto”

Sconfitta per la Juve Next Gen, battuta 1-0 dal Pontedera. Le parole del vice allenatore bianconero Mirko Conte al termine del match

Niente da fare per la Juve Next Gen, battuta 1-0 dal Pontedera. Al termine della partita il vice allenatore bianconero Mirko Conte ha detto: "Al di là degli episodi, abbiamo creato i presupposti, soprattutto nel secondo tempo, per agguantare il risultato e il pareggio sarebbe forse stato il risultato più giusto".

"Sapevamo che qui non sarebbe stato semplice, affrontavamo una squadra che sta facendo un campionato molto buono - ha continuato -. Nel primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà, loro ci hanno aspettato, provando a giocare sui nostri errori, forse avremmo dovuto gestire meglio alcune situazioni, ma siamo rimasti in partita. Nel secondo tempo, poi, abbiamo avuto due o tre situazioni nitide per arrivare al pareggio, ma non siamo riusciti a trovare il gol".

"Obiettivi? Io sono qui da quattro anni e gli obiettivi sono sempre gli stessi. Non ignoriamo la classifica ovviamente, ma l'attenzione è sempre alla crescita. Questo è un gruppo nuovo, con ragazzi che l'anno scorso facevano un campionato diverso, ed è normale debbano capire alcune cose. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare a lavorare e imparare dagli errori commessi per non ripeterli più", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.