Ponciroli: “La conferenza di Thiago Motta mi è piaciuta”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della conferenza di Thiago Motta.

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La conferenza di Motta? Mi è piaciuto molto, non ha sbagliato nemmeno una parola, senza nascondersi e dimostrando di sapere che cosa lo aspetta e cosa si aspetta lui dalla squadra. Dalle dichiarazioni mi pare che abbia veramente capito cosa significa essere allenatore della Juve, sa di essere all’inizio di una nuova era e credo che la sua conferenza non possa fare altro che dare serenità ai tifosi. Mi da l’impressione di essersi già inserito in questo nuovo contesto e anche parlando dei singoli non ha sbagliato nulla”.