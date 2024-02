Ponciroli: “La Juventus è una squadra senza qualità e senza campioni”

Intervistato a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha risposto a chi solleverebbe perplessità sull'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: “La Juventus ha una rosa modesta, con un solo top player non a disposizione, ossia Pogba , e Vlahovic che non riesce ancora ad arrivare a quei livelli. L’ Inter invece è forte e continua a vincere perché a differenza dei bianconeri ha dei top player. Quando sento parlare di Alcaraz mi sembra di sentire parlare di Bellingham , ma non è così. Alla Juventus non manca la qualità dell’allenatore, ma la qualità della rosa”.

Inoltre, su Federico Chiesa ha aggiunto: “Chiesa rispetto a Dybala è più di potenza, di forza fisica, mentre la cosa che li accomuna e la precarietà fisica. Per Chiesa le difficoltà di salute sono colpa dell’infortunio, per Dybala invece è un fattore storico. Nel calcio moderno se non sei al meglio fisicamente puoi anche essere un fenomeno, ma non riuscirai ad incidere sempre. La velocità del gioco e la tattica, oltre al pressing asfissiante, hanno limitato la fantasia. Nel passato i registi avevano due o tre secondi per pensare alla giocata, mentre ora si gioca sulle frazioni di secondo. Il talento si vedeva di più”.