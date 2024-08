Ponciroli: “Chiesa? Alla Juventus troppe prestazioni negative”

Fabrizio Ponciroli ha parlato dell'ex attaccante della Juve, Federico Chiesa: il giornalista non rimpiangerebbe la cessione del calciatore

Intervistato a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha commentato il passaggio di Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool. Ecco le sue parole: “Poteva evitare la polemica inutile sul contratto, bastava un grazie ai tifosi. Ha fatto la scelta migliore, alla Juve Chiesa non poteva più stare. Va in una squadra dove non sarà titolare, entra come secondo o terzo cambio e quindi sarà più sereno, avrà tutto da guadagnare”.

Ponciroli: “Chiesa non mi mancherà”

Il giornalista ha proseguito: “Alla Juve avrebbe dovuto sempre fare grandi partite, questo Chiesa fatica molto a dare continuità alle prestazioni. Non mi mancherà, ha fatto delle grandi cose con la Juve ma ricordo soprattutto le prestazioni negative, perché sono state troppe. Spiace perché è un ragazzo italiano, un altro pezzo importante che va all’estero ma in Italia non c’era un luogo adatto a lui. Roma non mi sembra la piazza giusta, penso che andare all’estero sia la scelta giusta, specialmente la Premier League”.