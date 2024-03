Polemiche Inter-Genoa, i tifosi della Juve: “Rigore ridicolo”

Nuove polemiche arbitrali in Serie A: i tifosi della Juve e non solo contestano il rigore assegnato all'Inter contro il Genoa

Grazie alla vittoria contro il Genoa l' Inter si è portato a +15 sulla Juve e vola ora spedito verso la vittoria dello scudetto. A decidere la partita è stato un rigore assegnato per fallo su Barella, ma non sono mancate le polemiche.

L'ex arbitro Marelli a Dazn ha commentato: "Contatto che avviene prima che il pallone sia uscito. Non è rigore per me. Frendrup cerca di colpire il pallone e il contatto arriva sulla gamba già distesa di Barella. L’on-field review poteva cambiare la decisione, per me è un normalissimo scontro di gioco. Interviene Frendrup, ma sono normali dinamiche".