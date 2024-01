Polemiche su Inter-Verona, Calvarese: “Brutta prestazione, malissimo il VAR”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato l'arbitraggio di Inter-Verona : "Un vero peccato per Michael Fabbri, che nelle ultime apparizioni. aveva smaltito la delusione per la mancata riconferma come internazionale, ma a San Siro fornisce una brutta prestazione, e non solo nel finale.

L’episodio nell’occhio del ciclone è la gomitata di Bastoni su Dudanell’azione del gol di Frattesi. Il difensore interista si disinteressa del pallone e va dritto sull’uomo, commettendo un fallo chiaro. L’arbitro aveva una visuale aperta, e avrebbe potuto fischiare già dal campo, anche se non era facile. Malissimo invece il VAR Nasca che sarebbe dovuto intervenire chiamando l’arbitro al monitor e facendo annullare il gol, visto che il fallo era nell’APP (Attacking Possession Phase). La sanzione più giusta per Bastoni sarebbe stato il giallo: dalle immagini sembra non ci sia violenza nel suo gesto e che non lo prenda al viso. Corretta invece l’assegnazione del penalty per fallo di Darmian su Magnani. In questi casi conta chi arriva prima sul pallone, ed è il gialloblù. Darmian, anticipato, colpisce solo il piede dell’avversario.