Pogba corre verso il rientro: allenamento in maglia bianconera

Una settimana al ritorno in campo, con Massimiliano Allegri che si troverà a gestire la squadra, anche se non al completo, durante questo difficile momento: solo alcuni giocatori faranno infatti ritorno alla Continassa, con quelli impegnati al Mondiale che si rivedranno sui campi di casa dopo Natale. Tra una settimana a Torino dovrebbe rivedersi anche Paul Pogba , con il francese che sarò il vero acquisto di gennaio della Vecchia Signora.

Fermo ai box dalla tournée di questa estate in America, il centrocampista francese non è ancora sceso in campo con i bianconeri, e Massimiliano Allegri conta di averlo per la ripresa al meglio. Il francese, dal canto suo, si sta allenando durante la vacanza tra Miami e Messico, come testimoniato da quanto pubblicato sulle sue Instagram Stories nella serata di ieri. Completo della Juve ed allenamento: il rientro del Polpo è sempre più vicino.