Juve, Marchetti fa sognare i tifosi: “Milinkovic? Quello che sta succedendo…”

E' normale che la situazione attuale della Juventus tenga in apprensione tutto il popolo bianconero. Quali conseguenze ci saranno sul piano sportivo per il club piemontese? Difficile da dire prima che vengano presentate tutte le carte del processo che presumibilmente avrà luogo in primavera. Allegri dovrà essere bravo a non far distrarre la squadra e a farla mantenere concentrata per la seconda parte di stagione. Qualificarsi almeno alla prossima Champions sarà di vitale importanza per aiutare la società a risalire la china anche dal punto di vista finanziario. Uno dei primi pensieri dei tifosi della Juve è andato al calciomercato. In questo momento, la Vecchia Signora che margini di manovra avrebbe? Si devono accantonare tutti i grandi sogni di mercato di cui si parlava negli scorsi giorni? Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti fornisce una speranza importante ai supporter juventini<<<