Pogba: nella corsa al francese anche il Manchester City

Il calciatore francese lascerà a fine anno il Manchester United vista la scadenza del suo contratto, e ancora non ha deciso in quale squadra giocare

redazionejuvenews

La Juventus ha conquistato l'accesso matematico alla prossima ChampionsLeague, ed è attesa ora dalla finale di Coppa Italia, ultimo trofeo rimasto da vincere ad Allegri per non ritrovarsi con zero titoli per la prima volta dopo 10 anni. Centrare la Champions League era l'obiettivo minimo dei bianconeri, ed ora che è stato raggiunto la squadra ha tutto il tempo per concentrarsi su mercoledì, anche per riprendersi dalla sconfitta di ieri sera contro il Genoa. Intanto la dirigenza lavora sul mercato cercando giocatori per rinforzare la squadra.

Il reparto che potrebbe subire il restyling maggiore è il centrocampo, con il più caldo sembra essere quello di Paul Pogba, in scadenza con il Manchester Untied e desideroso di tornare a Torino. Il francese è corteggiato dal PSG e da altri club, ma avrebbe messo tutto in stand by per dare priorità alla squadra bianconera. Pogba ha infatti rotto con tutto l'ambiente dei Red Devils, compresi i tifosi, che nelle scorse partite non gli hanno risparmiato fischi e cori, con il francese che ha risposto per le rime ai supporter. Una situazione che non potrà durare, e che a fine anno arriverà al capolinea, con Pogba che però ancora non ha scelto definitivamente il suo futuro. Anche per questo, stando a quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail, il Manchester City avrebbe approcciato l'entourage del giocatore per chiedere informazioni, e per fare uno sgarbo ai cugini cittadini.

Il suo addio da Manchester, sponda rossa, è comunque sicuro, con l'arrivo dell'olandese Erik ten Hag in panchina per il prossimo anno che non ha cambiato, anzi ha peggiorato, le prospettive per il futuro di Paul Pogba. Il francese infatti non rinnoverà il contratto, anche perchè il suo nuovo allenatore non lo ritiene fondamentale per il progetto che ha in mente per riportare lo United agli antichi fasti.