News Juve, mercato | Pedullà: “Pogba ha detto sì. E Di Maria…” – VIDEO

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle ultime notizie di mercato riguardanti la Juve: focus su Pogba e Di Maria

Nonostante ci sia ancora una giornata di campionato da disputare prima della fine di questa stagione calcistica, è già il mercato a tenere banco in casa Juve in questo momento . Non ci sono dubbi su questo, le notizie che stanno arrivando in queste ore lo confermano in pieno. La Juventus è già concentrata sul futuro, sulla costruzione della squadra del prossimo anno. Sul calciomercato estivo, insomma. Da Paul Pogba ad Angel Di Maria , passando per Ivan Perisic e tantissimi altri nomi che vengono continuamente accostati alla Vecchia Signora. L'obiettivo è tornare competitivi ai massimi livelli sin da subito, senza altre stagioni di transizione o costruzione. Bisogna vincere.

Tra l'altro, la Juve ha in programma tantissime operazioni. Bisognerà anche cedere ovviamente e cercare di farlo bene. Ci sono vari giocatori in uscita che la Juventus vorrà tentare di piazzare altrove. Cessioni che saranno utili per abbassare il monte ingaggi e, magari, anche per incassare qualcosa. Non è escluso poi anche qualche possibile sacrificio, anche se non tragico. Poi spazio ad altri innesti. In difesa è già caccia al sostituto di Chiellini, ma si cerca anche un terzino sinistro. A centrocampo, oltre a Pogba, potrebbe arrivare anche un regista. In attacco Di Maria, ma non solo: con gli addii già certi di Dybala e Bernardeschi e con le situazioni Morata e Kean in bilico, non sono esclusi altri interventi. Infine, un vice Vlahovic. Tanta roba, quindi.