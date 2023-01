Plusvalenze, parla il ministro Giorgetti: “Non esistono plusvalenze fittizie”

La Juventus ha subito una penalizzazione da parte della CorteFederale per la riapertura del caso plusvalenze: il club bianconero è stato l'unico ad essere sanzionato, dopo che il filone era stato già chiuso con un nulla di fatto. Tutte le altre squadre coinvolte sono infatti state assolte, con la sola squadra torinese penalizzata in classifica per le manovre relative alle compravendite dei giocatori. Una sentenza che ha fatto storcere il naso a molti e fatto montare la protesta dei tifosi bianconeri, che insieme alla società, in differenti ambiti, stanno cercando giustizia per la squadra di Massimiliano Allegri.