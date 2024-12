Pjanic: "La Juve poteva fare di più, ma serve tempo..."

Miralem Pjanic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento complicato.

Miralem Pjanic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport, dove ha toccato tanti argomenti, dal momento complicato della Vecchia Signora al possibile ritorno in Italia, ma non come calciatore: “Il talento si deve avere, ma c’è molto altro dietro. Stasera ci sono tanti talenti qui. Sono venuto a salutare vecchi compagni e altri campioni attuali, ed è un piacere essere qua. Nessuno si aspettava che la Roma fosse così in basso, spero che possano migliorare rispetto alla prima parte di stagione, che non rispecchia l’immagine del club. La Juventus, invece, poteva fare di più, ma con il nuovo allenatore serve tempo. Hanno investito molto sul mercato, sono sempre focalizzati sulla vittoria dello scudetto e se non sono primi non sono contenti. Sono sicuro che Motta e tutta la squadra daranno il massimo per competere”.

Sul ritorno in Italia

“Se tornerò in Italia? Forse un giorno, ma non credo come calciatore. Chi mi ha impressionato come giovane talento nell’ultimo periodo? Mi piace guardare Yamal quando ha la palla. Quando ero al Barcellona già parlavano di lui come un futuro crack, e avevano ragione. Dobbiamo proteggerlo perché è un talento straordinario”.