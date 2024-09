Ex Juve, UFFICIALE – Pjanic trova squadra: ecco dove giocherà

Dopo alcuni mesi da svincolato, l'ex centrocampista della Juventus, Pjanic, tornerà a giocare: il calciatore ha firmato un contratto annuale

All’età di 34 anni, Miralem Pjanic non si ferma, ma anzi riparte. Infatti, dopo un periodo da svincolato, il centrocampista che in Italia ha vestito la maglia della Roma prima che quella della Juventus, ha trovato un accordo con il CSKA Mosca. Dopo aver chiuso la precedente annata sportiva con il Sharjah negli Emirati Arabi, il centrocampista bosniaco ritorna dunque in Europa per vestire la maglia di uno dei club più prestigiosi di Russia quella del CSKA Mosca. La formula con il quale il calciatore ha trovato l’accordo è quella di un annuale con opzione per il secondo anno a condizioni non note.

Il comunicato del CSKA Mosca

“Il quattro volte campione d’Italia è entrato nella rosa del PFC CSKA firmando un contratto secondo lo schema “1+1”. Miralem giocherà per la nostra squadra al numero 15. Pjanic, come giocatore della Juventus Torino, ha vinto quattro volte il titolo nel campionato italiano, ha vinto due volte la Coppa Italia ed è stato finalista in Champions League. Il bosniaco ha giocato anche nel Lione, nella Roma e nel Barcellona, ​​con cui ha vinto la Coppa di Spagna. Il centrocampista ha giocato 115 partite con la nazionale della Bosnia, segnando 17 gol e fornendo 29 assist”.