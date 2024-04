Pistocchi: “La Juventus ha già scartato l’idea del ritorno di Conte”

Maurizio Pistocchi ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il giornalista, la Juve avrebbe già scelto di non puntare ancora su di lui

Tramite i suoi canali social, Maurizio Pistocchi ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, il club bianconero sarebbe già fortemente orientato a guardare per il dopo Massimiliano Allegri. Un post che però non dovrebbe prevedere il ritorno alla guida tecnica di Antonio Conte. Ecco le sue parole: "Toccherà al ds la scelta del nuovo tecnico-la scelta è già stata fatta, con Thiago Motta c’è già l’accordo da tempo-che la nuova Juventus punterà sui giovani e su scelte economicamente sostenibili e che l’alternativa Conte, sulla quale si muove da mesi Calvo, con contatti quasi quotidiani, è stata scartata".