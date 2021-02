Pirlo: “Bentancur non dovrebbe fare quegli errori in queste partite. Dovevamo approcciare in modo diverso”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, uscendo sconfitta dal Do Dragao per 2-1. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha commentato la partita intervistato dai microfoni di JTV.

Quel gol preso dopo un minuto va a cambiare tutti i piani.

“Sì, dovevamo approcciarla in modo diverso, l’avevamo preparata in modo diverso, poi quando riesci a prendere un gol del genere dopo un minuto i piani cambiano. Abbiamo messo la partita nel modo perfetto per quello che volevano fare loro, perchè sapevamo che era una partita difficile, che loro erano molto bravi a difendersi, e ancora di più dopo aver preso il gol dell’1-0″.

Quanto è prezioso il gol di Chiesa?

“È stato importante, ci dà il la per fare una partita completamente diversa nella gara di ritorno. È stato un gol decisivo, perchè quando fai gol e rimetti in gioco tutta la qualificazione poi ti può portare delle nuove energie”.

Ha più influito la mancanza di manovra con tanti errori tecnici o l’aggressività del Porto?

“Il primo gol subito ha portato mancanza di lucidità, ha messo un po’ di paura ai miei giocatori perchè quando entri in campo e sai quello che devi fare, poi dopo un minuto fai un errore del genere, è chiaro che un po’ di personalità e un po’ di lucidità ti viene a mancare. Purtroppo può capitare, non colpevolizziamo Rodrigo, anche se in una partita così importante non si dovrebbero fare questi errori. Però andiamo avanti perchè abbiamo tutta la partita di ritorno da giocare”.

È stato sbagliato l’approccio subito a inizio gara e soprattutto nella ripresa.

“Sappiamo che a questo livello non è facile, quando ci fanno un gol così subito non è semplice rialzarci. Ma noi sappiamo dove giochiamo, sappiamo la responsabilità che abbiamo, di presentare la Juventus, di fare bene in ogni competizione, quindi adesso torniamo a Torino, pensiamo bene a quello che dobbiamo fare, dobbiamo cambiare attegiamento e nella partita di Torino fare molto meglio per cambiare il risultato”.