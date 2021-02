Porto-Juventus, la moviola: Del Cerro Grande dirige “all’inglese”

TORINO – Carlos Del Cerro Grande ha diretto questo ottavo di andata di Champions League tra Porto e Juventus. Direzione molto “all’inglese” dell’arbitro spagnolo che ha preparato il match con l’obiettivo di “far correre la partita” evitando di estrarre troppi cartellini gialli e fischiare troppi falli, vista la nota aggressività nei contrasti dei lusitani. L’arbitro ha anche ben intrepretato molte situazioni dubbie, con falli che sembravano da ammonizione netta ma che in realtà non lo erano. Gli unici cartellini gialli del match arrivano agli indirizzi di de Ligt, Danilo, Demiral e Alex Sandro. Del Cerro Grande ha dimostrato di essere uno dei migliori fischietti d’Europa per livello di gestione della partita e di attenzione agli episodi.