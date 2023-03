Calciomercato Juventus | Non uno, ma addirittura due nomi nuovissimi

E' tornato l'entusiasmo in casa Juventus dopo gli ultimi risultati positivi. Sei vittorie nelle ultime sette partite e passaggio del turno assicurato sia in Coppa Italia che in Europa League. Quella di Allegri è una squadra in salute, che ha anche ritrovato ufficialmente Pogba. Senza dimenticare un Chiesa in grande crescita. Insomma, ci sarebbero tutti i presupposti per un finale di stagione con i fiocchi.