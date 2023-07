Giletti: “Bonucci? Decisione che mi rattrista. Giuntoli? Uno ‘stregone'”

Su Giuntoli: "Penso che Giuntoli sia il migliore, è uno stregone. Ha fatto la magia non del Napoli, ma del Carpi. Portare un paese di 60mila persone in serie A, vuol dire che è qualcuno che ha capito il mondo del calcio di oggi. Elkan è stato molto abile, ha capito che ci voleva un uomo di calcio. Non basta avere dei bravissimi manager, deve avere un uomo di calcio che capisca profondamente il settore e che abbia delle ramificazione in giro per il mondo, che gli permettono di scegliere e prendere i giocatori e portarli a costi bassi. Ma soprattutto è uno che, come dimostrato a Napoli, ha mandato via Mertens, Insigne e Koulibaly senza pensarci su. È necessario avere uomini di questo tipo”.