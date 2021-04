Perin: “Buffon il mio idolo, voglio alzare sempre il livello”

Il portiere ha parlato

L'ex portiere della Juventus Mattia Perin, oggi al Genoa, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Genoa? Un grande orgoglio. Con Criscito sono entrato nella storia del club, superando nomi storici come Torrente e Ruotolo. Anche se poi, alla fine, il bene del Genoa è più importante".

"Subiamo poco come gioco: questo fa la differenza. Ma il valore aggiunto è l’atteggiamento: se non avessimo cambiato rotta sarebbe stata un’altra annata difficile. Ora chiudiamo in fretta la questione-salvezza".