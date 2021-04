Lapo si schiera con CR7: “Conosco Cristiano e i suoi valori. Io sto con lui”

Lapo Elkann ha postato sui social in difesa di CR7

Nelle ultime ore si é tornato a parlare della vicenda legata al caso Ronaldo-Mayorga che, torna cosi a far discutere nuovamente. Stando a quanto riportato dal portale britannico The Mirror infatti, l'ex modella avrebbe chiesto una cifra vicino ai 65 milioni di risarcimento, ai danni proprio del fenomeno di Funchal, indagato per un presunto stupro.

“Ho letto alcune indiscrezioni riguardanti #CR7. Purtroppo in passato anche io sono stato vittima di richieste di 💰 da parte di OPPORTUNISTI senza SCRUPOLI. So quanto faccia stare male sentire MENZOGNE. Conosco bene @Cristiano e i Suoi VALORI. Sono Assolutamente CERTO che #CR7 sia estraneo ad ogni accusa. #iostoconcristiano e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene ❤️”. Ovviamente di questa faccenda ne sentiremo ancora parlare, sperando che peró tutto questo possa cessare il prima possibile. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Con il ritorno del tecnico toscano potrebbero esserci 5 acquisti<<<