Perez: “Superlega? Avanti per la nostra strada, ne abbiamo tutto il diritto”

Parole che fanno eco a quelle rilasciate dopo la vittoria della Champions League di questa stagione: " Non è una competizione nuova, ma l'obiettivo è che le poche partite ufficiali che ci sono in Champions League siano più numerose . Il calcio è un continuo rinnovamento. Dobbiamo parlarne, dialogando, come ha sempre fatto il Real Madrid. Continuerò a battermi per la Superlega, esattamente come Santiago Bernabéu lavorò sodo per creare la Coppa dei Campioni"

"Questo è il Real Madrid. Ha vinto la Champions League, che è stata creata apposta per noi dall’Equipe. La nostra relazione con la Champions League è speciale. Quando sono diventato presidente del Real Madrid conoscevo il percorso fatto nella sua storia, vincere la Champions fa parte della nostra storia, non è leggenda. Quest’anno ci sono capitate squadre molto difficili, tre squadre inglesi molto importanti e il PSG. Siamo riusciti a prevalere grazie all’unione che c’è tra giocatori e tifosi, ma la storia parla per il Real Madrid. Ancelotti è stato il primo a dire che i giocatori qui sono come i tifosi, sono madridisti. Il merito è della nostra struttura, siamo tutti soci, collaboriamo tutti e affrontiamo la vita in maniera diversa. I giocatori ricevono sempre il sostegno dei tifosi, ed è difficile averlo in un altro club con una struttura diversa dalla nostra. Non c’entra l’aspetto economico, è un modo di vivere la vita e il calcio. Con questa competizione abbiamo una storia d’amore".