Penalizzazione Juve, cosa succederà ora? Tutti gli step fino a giugno / News

La Juventus attende con ansia le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello Federale che ha condannato il club piemontese ad una penalizzazione di 15 punti. Già annunciato il ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Il prossimo 27 marzo inizierà l'udienza in Tribunale a Torino. La Procura Federale prosegue l'inchiesta anche sulla manovra stipendi.

In questo articolo abbiamo raccolto tutto l'iter che attende la Vecchia Signora dopo la sentenza di venerdì sera. Saranno mesi di fuoco per la società bianconera, che è intenzionata a dare battaglia sul campo e nei tribunali. Vediamo passo per passo cosa dovrebbe accadere nei prossimi giorni<<<