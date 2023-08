Pellegrini verso il ritorno alla Lazio: decisive le prossime 48 ore

Il terzino della Juventus vorrebbe tornare nella capitale, con le due squadre che stanno lavorando per trovare un accordo

La Juventus si è ritrovata oggi alla Continassa per iniziare la terza ed ultima parte della preparazione, che porterà i bianconeri ad esordire in campionato il 20 agosto, sul campo dell'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata a Torino dopo la tournee negli Stati Uniti, ed ora dovrà concentrarsi al massimo sul campo, per arrivare nel migliore dei modi alla prima giornata del prossimo campionato.