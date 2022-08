Pellegrini: “Impressionato dall’Eintracht. Bundesliga campionato fisico”

Il terzino sinistro classe 1999, che si è trasferito in prestito fino a giugno nella squadra tedesca, si è presentato in conferenza stampa

redazionejuvenews

Mentre la squadra continua preparare la sfida contro la Sampdoria, dopo aver vinto per 3-0 all'esordio contro il Sassuolo, il mercato della Juventusè in continua evoluzione. L'ultimo colpo arrivato in ordine di tempo è stato Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte. E proprio nell'ambito della trattativa per l'esterno serbo è nato un po'a sorpresa l'affare che ha portato Luca Pellegrini a fare il percorso inverso, trasferendosi in Germania in prestito fino a giugno 2023. Il terzino sinistro classe 1999 oggi si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue prime parole: "Le mie prime impressioni sono molto positive. Nel frattempo ho incontrato tutto lo staff. Tutti sono molto ospitali. Sono felice di essere qui".

Sul neo acquisto della Juve: "Kostic ha avuto molto successo qui. Cercherò di continuare su quella strada. Gli obiettivi sono immutati e farò di tutto per assicurarci di raggiungerli".

I motivi della scelta di trasferirsi a Francoforte: "Ho parlato con il direttore sportivo e l’allenatore e sono rimasto subito molto impressionato. Avevo anche altre richieste, ma nel giro di pochi giorni ho deciso di venire all’Eintracht. Si è conclusa in tempi relativamente brevi".

Il ruolo in campo: "Il mio lavoro è essere sempre pronto e far mio il modo di giocare della squadra. La posizione esatta non è così importante. Se l’allenatore dice che abbiamo bisogno di un portiere, sono pronto a giocare anche io in porta".

Ha trovato anche una vecchia conoscenza: "Conoscevo solo Onguéné qui, per via del nostro breve tempo insieme a Genova. Ma seguo l’Eintracht dal 2018 e ho visto cosa hanno ottenuto. Sono molto colpito dal club".

Il campionato: "È il mio primo anno all’estero. Certo, la Bundesliga la conoscono tutti, anche se io non la conosco bene come la Serie A. Ma so che qui le partite sono un po’ più fisiche che in Italia".

All'Eintracht è stato accolto dal magazziniere italiano Franco Lionti: "Mi ha mostrato la città e molto altro. Ha fatto molto per me, questo non può essere dato per scontato!".