Bereszynski: “Battere la Juve a Marassi si può, dovremo essere concentrati”

"A Marassi tutto è possibile. Anche battere la Juventus. Nel 2017 eravamo addirittura 3-0 per noi, poi ci fecero due gol nel recupero: con la Juve è così, non puoi mollare fino al fischio finale. Il risultato fu meno netto ma facemmo una grandissima partita, indimenticabile. Battere la Juve è sempre emozionante. Come lo fu anche il 2-0 del 2019, anche se era l’ultima stagionale. Per battere la Juve devi fare una partita speciale, concentrato dal 1’ all’ultimo minuto, lottare su ogni palla, eseguire alla perfezione tutto quel che dice il mister e metterci anche qualcosa in più. Con tanti tifosi e l’ambiente di Marassi può succedere di tutto, con Giampaolo lo abbiamo già dimostrato".