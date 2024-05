Pellegatti: “Tra la Juventus e Thiago Motta c’è una situazione di stallo”

Intervistato a Tv Play, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro della panchina del Milan, il quale potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus. Ecco le sue parole: “Lopetegui era già candidato ad una panchina del Milan dopo il pareggio contro la Salernitana. Se Pioli non avesse raddrizzato la situazione, lo spagnolo era uno dei candidati. Lopetegui piaceva al Milan per il modulo: un classico 4-2-3-1. Questa sollevazione e questo comunicato della curva che io giudico fermo, duro, civile ed educato, ha un po’ spiazzato Gerry Cardinale, tutta la proprietà. Se il Milan prima di Lopetegui avessero studiato un piano B, non saprei. Da casa Milan non trapela davvero nulla. Vogliono studiare la situazione. C’è questo silenzio su Thiago Motta…Con la Juventus c’è situazione di stallo. Deve già tirare 10-12 milioni per Cristiano Ronaldo, poi altri 12 per Allegri – e parlo sempre di lordo – poi bisogna dare una decina di milioni a Thiago Motta e non è una cosa da prendere alla leggera”.