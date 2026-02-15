News Juve, Pedullà sgancia la bomba: “Spalletti…”

Alfredo Pedullà ha parlato di Juventus. Sentite cosa ha detto sul suo canale Youtube

Pedullà ha parlato di Juventus, di passato e di presente. Sentite cosa ha detto sul suo canale Youtube: “Igor Tudor ha bisogno di stabilità. Un anno e mezzo in una piazza sarebbe l’ideale per costruire un progetto, accettare idee diverse e lavorare con continuità, anziché ricominciare da capo ogni sei mesi. Eppure, nel suo caso, è stato solo Damien Comolli a credere nell’ennesima scommessa, forse influenzato da un Giorgio Chiellini che, evidentemente, non ha fornito i consigli più azzeccati. La gestione francese della Juventus – quella dei dirigenti transalpini in società – non ha mai davvero attecchito. E proprio Chiellini, con il suo peso specifico, avrebbe potuto e dovuto metterci la faccia con più decisione su alcune scelte cruciali. Guardando la classifica, è lecito pensare che i bianconeri avrebbero potuto raccogliere almeno 6-7 punti in più. Certo, manca la controprova definitiva, ma senza gli errori commessi in estate – primo fra tutti quello di confermare Tudor – sono convinto che la Juventus non sarebbe in lotta con l’Inter, ma nemmeno così distante: 4-5 punti di ritardo, forse, e una situazione ben diversa. Luciano Spalletti andava preso prima, senza indugi. Tudor, con tutto il rispetto, è l’ennesimo tecnico a cottimo, l’ennesima conferma di un allenatore che non trova mai pace. E se anche l’avventura al Tottenham dovesse prendere una brutta piega, il copione sarà sempre lo stesso: dopo tre o quattro mesi, si ricomincerà a cercare un’altra panchina“.