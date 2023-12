Pedullà: “Ferguson è da Juve. Motta? Tra i nomi più seguiti dai bianconeri”

Nel suo editoriale su Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato anche della Juve: “La Serie A propone talenti emergenti sempre più da copertina. Lewis Ferguson non è più un ragazzino, la prossima estate compirà 25 anni, ma ha una qualità...

Nel suo editoriale su Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato anche della Juve: "La Serie A propone talenti emergenti sempre più da copertina. Lewis Ferguson non è più un ragazzino, la prossima estate compirà 25 anni, ma ha una qualità straordinaria . E un’intelligenza tattica nettamente superiore alla media".

"Ci sono due gol che sintetizzano le sue doti - ha concluso -, quelli segnati a Lazio e Atalanta: tempistiche diverse, l’inserimento e il colpo di testa, ulteriore conferma della sua classe. Sì, la Juve gli ha messo gli occhi addosso e saremmo inattendibili se dicessimo che non è da Juve. Ovviamente è un discorso che oggi non ha motivo di esistere, ma che per la prossima estate potrebbe essere attuale".