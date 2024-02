Pecci: “Il problema alla Juventus non è Allegri ma i calciatori”

Pecci ha parlato del gioco espresso dalla Juventus: per l'ex allenatore, il problema non ricadrebbe su Allegri bensì sulla qualità della rosa

Ospite alla DS, Eraldo Pecci ha commentato la qualità di gioco della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus nelle ultime 4 partite aveva fatto due punti prima del Frosinone ed è seconda in classifica. Ha 4 punti in più del Milan che giocherà anche meglio ma per ora la Juve è avanti. La Juventus deve migliorare nella scelta dei giocatori, ce ne sono alcuni che una volta non si sarebbero nemmeno allenati. Allegri non si è evoluto? Il calcio è più semplice, se c'è Berardi il Sassuolo non arriva a quel punto".