Pecci: “Il primo tempo di Juventus-Torino uno degli spettacoli più brutti”

Eraldo Pecci, ospite alla DS, ha commentato il match dello scorso weekend tra Juventus e Torino. Ecco le sue parole: "Allegri sta utilizzando tanti giovani da due anni e stanno facendo tanta esperienza. Io ho visto la partita contro il Torino però e nel primo tempo una partita così brutta non me la ricordavo, era l'occasione per il Torino di vincere un derby ma sono tre partite che non tira in porta".