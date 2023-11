Pazza idea dalla Spagna: piace un centrocampista del Real Madrid

La Juventus continua a lavora verso la delicata sfida del Franchi contro la Fiorentina. Un'occasione ghiotta per i bianconeri per rimanere in scia dell'Inter e vincere uno scontro diretto contro una concorrente per la Champions League. Nonostante questo, gli uomini mercato bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e renderla sempre più competitiva.