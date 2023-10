Juventus, pazza idea Bernardeschi! Giuntoli studia il clamoroso ritorno

Dopo aver perso Fagioli e Pogba, la Juventus comincia a guardarsi intorno per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, esperto di mercato di Dazn, i bianconeri nelle ultime ore avrebbero avuto un incontro con gli agenti di Federico Bernardeschi. L'esterno della Nazionale non sta vivendo un periodo felicissimo in Canada e potrebbe decidere di tornare in Italia.