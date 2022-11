Pavard: “Thuram il mio esempio, la Juve tornerà ai suoi livelli. Il futuro…”

Il terzino del Bayern, che sarà impegnato con la Francia al Mondiale, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Italia

redazionejuvenews

In attesa di esordire al Mondiale, Benjamin Pavard ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il terzino del Bayern ha parlato dell'esperienza in Bundesliga e del futuro: "Ormai gioco da sette anni in Germania. Ho molti amici allo Stoccarda e con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile a valutare nuovi progetti. Giroud mi dice sempre che l'Italia è un Paese che vive di calcio. Mi ha raccontato la magia del derby e la grande festa per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo".

I suoi riferimenti nel ruolo: "Il mio esempio è Lilian Thuram: centrale nel club, terzino in nazionale. Mi piacciono anche Thiago Siva, Maldini, Chiellini e Nesta. Li guardavo su Youtube".

Sul nostro campionato: "La Serie A è molto interessante perché è molto aperta, come mi raccontano gli Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Basta vedere il duello tra Napoli e Milan. E con l’Inter che non è stata semplice da affrontare in Champions. La Juventus di oggi è in ricostruzione, tornerà presto ai suoi livelli anche in Europa".

Ora il Mondiale: "Si va per vincere, altrimenti meglio stare a casa. Il clima tra di noi è positivo. Non bisogna esaltarsi ma concentrarsi sull'obiettivo. Non ci sono gare facile, ma vogliamo rivivere le emozioni del 2018. L'Europeo è stata una grande delusione, ma siamo rimasti uniti. In Qatar siamo di nuovo tra i favoriti ma sappiamo quali errori evitare".

Le avversarie più pericolose: "L’Argentina di Messi e il Brasile di Neymar. Poi anche la Germania e l'Inghilterra, ma occhio al Portogallo di Ronaldo e al Belgio. Sarà un bel Mondiale".

L'Italia invece non ci sarà: "È stata una sorpresa. Avrei preferito vederla in Qatar perché è una grande squadra. Sono sicuro che tornerete presto ai vertici".