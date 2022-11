Serena: “Il ritorno di Chiesa è fondamentale, spalla ideale di Vlahovic”

L'ex attaccante di Juventus e Inter, intervistato dal Corriere di Torino, ha parlato del momento deli bianconeri con l'arrivo della sosta

redazionejuvenews

La Juventus domenica sera ha battuto la Lazio per 3-0, ottenendo la sesta vittoria di fila in campionato. I bianconeri così hanno chiuso l'anno al terzo posto in classifica, a quota 31 punti, a -2 dal Milan e a -10 dal Napoli. Dopo un inizio molto negativo quindi, la squadra di Allegri si è riportata nelle zone di vertice, anche se la vetta resta lontana.

Del momento bianconero ha parlato Aldo Serena, al Corriere di Torino: "Non credo che il problema siano i 10 punti di svantaggio per i bianconeri, ma il fatto che in questo momento il Napoli sia una squadra apparentemente senza punti deboli, per la Juve sarebbe stato meglio continuare a giocare. Nell’ultimo periodo si è rivista una squadra diversa, Allegri era riuscito a trovare la quadra. Tra i giovani mi ha colpito Fagioli, non è semplice restare fuori a lungo soprattutto per un giovane, ma appena è passato il treno lui è riuscito a saltare su e a sfruttare l’occasione nel migliore dei modi.

Il ritorno di Chiesa è fondamentale per la Juve, lo sarebbe per qualsiasi squadra. Da attaccante esterno sa fare la differenza, secondo me ha anche tutte le caratteristiche necessarie per diventare la spalla ideale di Vlahovic. Con una sosta così lunga sarà come ricominciare da capo, bisognerà vedere come torneranno i giocatori dal Mondiale e non sarà facile livellare la condizione".