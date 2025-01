Pavan: “Vlahovic? Quando uscito la Juve non è migliorata”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, la squadra perderebbe dalla sua uscita in campo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’apporto di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: “Esistono i casi, esistono i casini, la Juventus ha combinato un casino facendosi riprendere contro la Fiorentina e contro il Milan perdendo una partita che non doveva perdere e pareggiando un match che non doveva pareggiare. In queste due partite c’è un minimo comune denominatore, Dusan Vlahovic contro la Fiorentina e contro il Milan non ha fatto due partite epiche, ha sbagliato un gol a partita ma, comunque, quando è uscito la squadra non è per niente migliorata, anzi, ha preso il gol contro la Fiorentina nel finale e ne ha presi due con il Milan. Non è colpa di Vlahovic se si è preso gol, si è sentita la sua mancanza in area quando, invece, si doveva recuperare, quindi, la sintesi è che i due cambi non sono apparsi illuminati”.

Pavan: “La Juventus non ha una punta di ricambio”

Il giornalista ha proseguito: “Alla Juventus manca una punta di ricambio e quando esce il serbo, che si può anche sostituire, va detto, ma che deve avere un ricambio e questa rosa questo ricambio non lo ha e questo è un problema che non è assolutamente banale. Anche Thiago Motta deve cominciare a migliorare il proprio rendimento, con il Milan ha indovinato la mossa Mbangula, fortunato con Yildiz ma i cambi, ancora una volta non hanno aiutato, Thuram ha tolto freschezza, Nico Gonzalez non ha dato molto”.