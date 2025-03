Pavan: “La Juventus ha un problema a impostare dal basso”

Massimo Pavan ha parlato della costruzione dal basso della Juve: per il giornalista, la squadra bianconera sarebbe lacunosa in questo aspetto

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della costruzione dal basso della Juventus. Ecco le sue parole: “S.O.S. Juve abbiamo un problema in casa bianconera. C’è un tema che è sempre più delicato: dall’infortunio di Bremer. dalla partenza di Danilo e dai problemi che sono intercorsi anche al sostituto, vale a dire Renato Veiga, la Juventus ha un grosso problema che riguarda l’impostazione dal basso. Abbiamo accertato che alcuni giocatori non sono adatti, a questa squadra manca essenzialmente un regista difensivo un giocatore che imposti il gioco dal basso e quando non c’è Locatelli, sono ovviamente dolori. Si è visto benissimo in alcune partite in questa stagione e molto di più nella partita contro l’Empoli con il primo tempo, il risultato è stato assolutamente tragico”.

Pavan: “Gatti e Kelly non hanno queste doti”

Il giornalista ha proseguito: "Non si offenderà nessuno se diciamo che Gatti non deve impostare dal basso, non ha un piede così delicato e allo stesso modo non si offenderà nessuno se diciamo che Kelly non ha le caratteristiche giuste per impostare l'azione e farla ripartire da dietro. L'unico che aveva queste caratteristiche era Renato Veiga, che, purtroppo si è fatto male, in parte può svolgere questo ruolo Pierre Kalulu, che ha dimostrato di avere alcune di queste caratteristiche. Insomma, la Juventus ha bisogno di un giocatore con queste doti. di ritrovare un giocatore che possa far ripartire il gioco e che possa dare una mano quando la squadra deve impostare la fase offensiva, è una necessità che è evidente ed è una necessità che la Juventus dovrà provare a risolvere in vista delle prossime partite, tutte decisive".