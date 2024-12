Pavan: “La Juve non ha giocato una brutta partita con il Monza”

Massimo Pavan è ritornato sulla prestazione della Juve contro il Monza: per il giornalista, la prova dei bianconeri non sarebbe da buttare

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan è ritornato sulla prova della Juventus contro il Monza. Ecco le sue parole: “La Juventus nella partita contro il Monza non ha giocato una brutta partita, contro un avversario scomodo che non meritava di perdere contro l’Atalanta, che ha perso con situazioni strane contro il Milan e che con l’Inter ha visto anche qui episodi bizzarri, per non dire altro, non ha giocato una partita totalmente negativa, tuttavia ha mostrato la solita poca cattiveria agonistica nel gestire certe situazioni ed ha rischiato di pareggiare, anche se nel secondo tempo i bianconeri sono andati più vicini a segnare il terzo gol che a subire il secondo”.

Pavan: “Osservata una fisionomia di squadra diversa”

Il giornalista ha proseguito: “Per Thiago Motta sono, giustamente, tutti titolari, tuttavia, ma domenica a Monza abbiamo visto una fisionomia di formazione tipo, anche alla luce egli acquisti estivi, che fino ad ora non eravamo mai riusciti ad osservare. La squadra al momento è formata da Di Gregorio in porta, difesa con Savona da una parte, Kalulu e Gatti centrali, Cambiaso dall’altra. A centrocampo Koopmeiners ed uno tra Thuram e Locatelli, con il secondo favorito per le doti più di copertura, ed infine Yildiz, Nico Gonzalez e Conceicao dietro a Dusan Vlahovic.

A Monza c’era McKennie che risulta essere una valida soluzione a gara in corso, insieme a Weah quando tornerà, così come per Thuram e Douglas Luiz che tra l’altro dovrebbe tornare domenica. Per il brasiliano possibile la posizione da vice Nico Gonzalez come trequartista, magari con avversari in cui si richiede una formazione meno spregiudicata. Senza infortuni, con il recupero di Milik, la rosa dei bianconeri non è per niente distante dalle altre, ora serve continuare a vincere per dimostrare, anche in casa che si vuole riprendere il cammino”.