Domenica alle 20:45 la Juve scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma, un big match complesso e importantissimo per i bianconeri. La squadra di Tudor se la vedrà infatti con una diretta concorrente per un posto in Champions League in una sfida da vincere a ogni costo.

Roma-Juve, le parole di Paulo Sergio

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Roma Paulo Sergio ha parlato della sfida in programma tra i giallorossi e la Juve: "La Champions fa tutta la differenza del mondo. Io andai via perché mi chiamò il Bayern Monaco e volevo giocare quella competizione. La Roma manca da troppo tempo, ma se vince domenica ha buone chance di tornarci. È ora di tornare grandi. I giallorossi stanno meglio della Juve e avranno la spinta dell'Olimpico. Ranieri è fantastico, ma so che non vuole continuare. Per il prossimo anno serve uno come lui, uno con la mentalità vincente. Alla Roma manca un giocatore come me (ride, ndc). Sono andato in doppia cifra per 2 anni pure se giocavo sulla fascia. A parte gli scherzi bisogna alzare il livello offensivo, non può segnare solo Dovbyk. Ma anche la Juve in questo senso non sta meglio".