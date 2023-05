Juve, si scalda l’asse con l’Atletico Madrid: il Cholo pensa a Vlahovic e Arthur

Si prospetta un'estate di rivoluzione in casa Juve, che si prepara a salutare diversi giocatori: l'Atletico Madrid pensa a Vlahovic e Arthur

redazionejuvenews

La penalizzazione di 10 punti in classifica e la sconfitta contro l'Empoli sono state una brutta batosta per la Juve: le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League sono ormai vicine a zero. Per i bianconeri sarà un danno economico non indifferente, stimato attorno a 50 milioni di euro. La prossima estate, quindi, i bianconeri si prepara alla rivoluzione: per finanziare il mercato in entrata serviranno cessioni importanti. Il principale candidato all'addio sembra essere Dusan Vlahovic che ha diverse offerte in giro per l'Europa e in questa stagione non ha convinto fino in fondo.

Oltre a Chelsea e Bayern Monaco, secondo quanto riportato in Spagna da fichajes.net, infatti, anche l'Atletico Madrid si sarebbe inserito nella corsa all'attaccante serbo. Sembra infatti che il Cholo Simeone sia alla ricerca di un attaccante di peso, un giocatore che possa aiutare la squadra nel gioco aereo e in fase di finalizzazione. Guardando la rosa dei Colchoneros è facile notare come la qualità non manchi (da Griezmann a Depay), mentre invece manchi un bomber d'area di rigore. Per questo Vlahovic potrebbe essere il nome giusto e l'Atletico Madrid sarebbe pronto a offrire 85 milioni di euro per il suo cartellino.

A quel punto la Juve dovrebbe andare alla ricerca di un altro attaccante e potrebbe guardare proprio in casa della squadra spagnola. L'idea di un possibile ritorno di Alvaro Morata a Torino, infatti, stuzzica Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da soycolchonero.es per abbassare le richieste economiche dell'Atletico la Vecchia Signora sarebbe pronta a offrire Arthur come contropartita. Il brasiliano in Serie A non ha mai convinto ma piace per caratteristiche a Simeone. Due trattative quelle di Vlahovic e Morata-Arthur che non sono per forza di cose collegate. I bianconeri potrebbero infatti vendere l'attaccante serbo a un'altra squadra, per poi puntare comunque su Morata. Staremo a vedere.