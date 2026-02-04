Parma-Juve, Tonolini a Open VAR: “La verità sul giallo di McKennie”

Uno degli episodi arbitrali più discussi nell’ultima giornata di Serie A è quello avvenuto in Parma-Juve, gara terminata con il risultato di 4-1 in favore dei bianconeri di Luciano Spalletti.

Il protagonista è Weston McKennie, ammonito al 26′ del primo tempo a causa di un intervento falloso ai danni di Troilo. Una sanzione considerata generosa dai crociati che hanno richiesto a gran voce l’espulsione del centrocampista statunitense. Nello studio di Open VAR è intervenuto Mauro Tonolini. Di seguito le sue parole.

“Questa è una situazione in cui si alza la soglia di attenzione da parte degli arbitri: McKennie sbaglia il controllo con il pallone nelle vicinanze e prova a recuperarlo con un movimento, appunto, verso il pallone. Fourneau è molto ben posizionato, che a nostro giudizio ha arbitrato molto bene, ed estrae prontamente il giallo.

Cartellino giallo che per noi è corretto pur essendo una situazione limite. Come detto in sala VAR da Maresca e Gariglio è uno step on foot alto, ma non abbastanza alto da trasformarsi in grave falle di gioco. Ok il giallo, se il punto di contatto fosse stato pochi centimetri più in alto si sarebbe potuto virare su una situazione differente.”