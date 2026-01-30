Parma-Juve, le statistiche del match

Il club bianconero sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota contenente statistiche e curiosità sulla prossima gara contro il Parma

Archiviata la gara di Champions League contro il Monaco, per la Juve di Spalletti ora ritorna la Serie A, e in particolare il prossimo turno di campionato italiano vedrà i bianconeri affrontare il Parma di Carlos Cuesta. A tal proposito, il club bianconero sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota contenente statistiche e curiosità sul match tra i bianconeri e i gialloblù. Di seguito la nota del club bianconero:

“Parma e Juventus si affronteranno domenica 1° febbraio 2026 alle ore 20:45 e la gara sarà valida per la 23ª giornata di Serie A.