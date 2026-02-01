Parma-Juve, Spalletti a Dazn: “I numeri? È meglio non guardarli. Su Yildiz…”

Così il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Parma: le sue parole sulla vittoria ottenuta contro i gialloblù

È da poco terminato il match tra Parma e Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti si impongono sulla squadra di Cuesta per 4-1. Al termine della gara l’allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole sulla vittoria conquistata contro i gialloblù:

“I numeri portano sulla cattiva strada, è meglio non guardarli. È meglio andare a valutare quello che è stato il comportamento reale dei calciatori. I numeri, spesso, vengono prodotti da delle situazioni statiche, da delle situazioni di calcio non influenzante per quanto riguarda il risultato. Ci sono dei momenti in cui le cose sono ordinate, che non succede niente, e fa molti numeri la statistica lì. Il calcio poi si gioca su queste accelerazioni improvvise, sulle ripartenze improvvise, sulle seconde palle, sui duelli; è li che si entra nella partita vera, che spesso chi è più sveglio lì dentro, chi anticipa lì dentro, riesce poi a vincere la gara.

McKennie e Bremer hanno che io sono unico e che non hanno mai giocato così bene: che effetto mi fanno queste parole? Se hanno detto così naturalmente fa piacere. Per me diventa fondamentale avere un rapporto con una squadra che vuol giocare a calcio, con una squadra che vuole divertirsi, perchè poi passa attraverso quella qualità che si è vista in campo oggi. Questo fatto di non essere mai scollegato da quello che è l’andamento della partita, di essere sempre connesso a dover sfruttare la situazione successiva. Ogni partita è una tappa che ci serve per portarci dietro delle cose, non è mai definitiva, c’è sempre quella successiva. Per cui si va a prendere, si va a crescere, si va a portare dentro la partita successiva quello che ci siamo poi guadagnati in quella precedente. Però a loro gli avevo già detto che poi non debbono parlare di me; loro i complimenti li devono fare ai suoi compagni di squadra, perchè ho una squadra dove veramente c’è la possibilità di diventare una squadra fortissima, proprio per questa amicizia, per quest’unione, per questa qualità di divertirsi quando si allenano, di venire al campo e di fare le cose, qualsiasi cosa gli si chieda, con entusiasmo e con grande determinazione allo stesso tempo.

La posizione di Kalulu? Questa posizione è una posizione fondamentale per dare delle alternative e per creare un pò il caos della marcatura e dell’ordine della squadra avversaria, però poi ci vuole sempre lui, che ha questa capacità di inserirsi al momento giusto. La squadra deve avere questa caratteristica di contrarsi, di giocare corto e di distendersi e andare a giocare lungo in un attimo, perchè poi è un po’ questa la qualità di quando dite: “gioco verticale, gioco verticale, gioco verticale”. Gioco verticale se loro, quando palleggi, ti vengono a prendere e svuotano lì dietro allora si gioca verticale. Se loro stanno là non si può giocare verticale, bisogna giocare corto, bisogna riuscire a entrare. Di Lorenzo? Gli faccio il mio più sincero in bocca al lupo per ritrovarlo e rivederlo sul campo il prima possibile, perchè è un giocatore che merita tutto il bene del mondo, e quando l’ho visto così ci siamo sentiti male anche noi oltre che lui, vedergli piegare quella gamba in quella maniera lì. E lui è maestro nel fare questo posizionamento nel mezzo spazio, e questo vengo incontro, attacco la profondità; è un giocatore totale come lo sta diventando Kalulu, perchè lì dentro poi bisogna avere questa qualità di accorgersi di che movimento fare, e il movimento di un compagno obbliga gli altri ad adeguarsi a fare altre prese di posizione.

Come sta Yildiz? Siamo stati in contatto durante il primo tempo, e lui ci rispondeva “c’ho un po’ di dolore ma alla fine del primo tempo ci arrivo bene, e poi valutiamo”. Ci siamo un fidati di lui, ora ha un po’ di dolore camminando, per cui bisogna valutare. Ma quelli che l’hanno trattato dicono che non si tratta di molto, per cui speriamo di poterlo recuperare. Per giovedì la vedo un pò dura, però è così.

Icardi? Mi viene domandato di Icardi e Osimhen, e io di Icardi come calciatore non posso che dirne benissimo per quello che è stato il periodo in cui l’ho allenato. Questo non vuol dire che io voglio Icardi. Parlo bene di Icardi perchè mi ha dato una mano facendo dei gol. Poi c’erano altre situazioni nel mezzo che lui portava dentro gli spogliatoi e altre situazioni che riguardavano casa, che non erano robe da spogliatoio, e allora poi c’ho dovuto confrontarmi e dire delle cose, perchè è sempre così: tu vivi dentro lo spogliatoio ma è come se avessi una porta, una finestra aperta per quanto riguarda il mondo del tifo e di chi ti vuole bene. Poi lì bisogna prendere delle decisioni. Siccome in quel periodo lì le decisioni le devo prendere io, presi quella decisione: poi lui ha avuto una reazione in base a quelle decisioni. Il ragazzo è un ragazzo perbene, una persona squisita e un goleador fantastico: ma non vogliamo Icardi. Noi vorremmo un calciatore con determinate caratteristiche, se non lo si trova stiamo così, sopperiamo perché quello che non deve parlare di me può giocare da tutte le parti. Stasera l’avete visto nell’area di rigore, è un bomber di quelli veri McKennie, è un calciatore incredibile”.