Parma-Juve, ecco quando Spalletti parlerà in conferenza stampa

Dopo il poco esaltante pareggio conquistato a Monaco in Champions League, la Juventus di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare il Parma, sfida valida per la 23esima giornata di Serie A e in programma la prossima domenica primo febbraio alle ore 20:45 presso lo Stadio Tardini.
Intanto arrivano novità riguardanti data e orario in cui mister Spalletti terrà la conferenza stampa di presentazione della gara contro la squadra gialloblù. In particolare, il tecnico bianconero parlerà in conferenza stampa domani, sabato 31 gennaio, alle ore 12.