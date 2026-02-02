Parma-Juve, McKennie a Dazn: “Spalletti? È unico, perchè…”

Le parole del centrocampista bianconero pronunciate ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro il Parma

Weston McKennie al termine della gara vinta dalla Juventus contro il Parma è intervenuto davanti ai microfoni di Dazn. Queste le parole del centrocampista bianconero:

“Esultanza-balletto? Non è un balletto. Noi lavoriamo sulla barriera in allenamento, quando uno sposta la palla devi fare un passo così: è questo, è un po’ per ridere. Una parola per descrivere Spalletti? È unico, perchè nella mia carriera non ho mai avuto un allenatore così, fortissimo. Un bell’allenatore anche sul gruppo, quindi sono felice. Penso anche Bremer sia felice: tutti siamo felici di lavorare con lui. Se è la Juventus più bella in cui abbiamo giocato? Sì”.