Parma-Juve, le parole di mister Spalletti in conferenza stampa

Nella serata di domani la Juve affronterà il Parma, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. In occasione della gara, di seguito le parole del tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti.

“Si giocherà tanto in queste settimane quindi bisogna trovare delle soluzioni alternative. Aumentano le partite e per quanto mi riguarda serve aumentare il riposo. Mi sembra che i giocatori stiano rispondendo bene a questi cambiamenti. Quando si gioca così tanto bisogna trovare l’equilibrio. Gioco tanto, mi riposo tanto, mi alleno tanto.

Il pensiero deve rimanere attivo, non c’è il margine per staccare completamente perché in poco tempo devi subito ricominciare. Io mi fido totalmente dei miei calciatori, sono dei professionisti super top. Devo vedere che ogni situazione che viviamo è una tappa intermedia per quella successiva.

Deve essere un’evoluzione e me l’aspetto anche da quelli che hanno giocato meno, ci sono delle qualità che sono convinto possano venire fuori velocemente. Per andare a prendere delle cose nuove serve un confronto reale durante gli allenamenti. Ci sarà spazio e sono convinto che si avranno notizie corrette.

Abbiamo delle cose da dire che non abbiamo fatto vedere per quelle che sono state le mie scelte. Nell’ultima partita, a Montecarlo contro il Monaco, abbiamo fatto una prestazione normale. Ora però mi aspetto che ci sia subito una reazione, perché questa fase di normalità non c’è più nemmeno dentro le partite, ci sono continui ribaltamenti a cui bisogna sapersi adattare.

La squadra voglio rivederla così, più adatta a questi continui ribaltamenti e non nella zona comfort. Il Galatasaray? L’ambiente di Istanbul sarà molto caldo e si rischia di perdere di vista quella che è la parte fondamentale. Lo affronteremo convinti di avere la possibilità di giocarci le nostre carte. È un avversario con qualità importanti e con calciatori che conosco bene.”